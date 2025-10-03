Мертвую девушку африканской внешности нашли на границе двух стран

На белорусско-польской границе было найдено тело молодой женщины африканской внешности. Об этом сообщило РИА Новости , ссылаясь на телеграм-канал Государственного пограничного комитета Белоруссии.

В Каменецком районе пограничники обнаружили тело недалеко от заградительных сооружений, возведенных польской стороной. Как сообщили в официальном телеграм-канале пограничного ведомства, на вид погибшей было около 20 лет, а ее внешность указывала на африканское происхождение.

Труп находился непосредственно у пограничного забора Польши. Для выяснения всех обстоятельств случившегося к месту происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Известно, что тело нашли еще в четверг, 2 октября.

Ранее Польша заявила о новых попытках дронов нарушить воздушное пространство.