Меры безопасности приняты: в городском округе Луховицы прошел семинар для членов участковых избирательных комиссий

До выборов президента России остается меньше месяца. Подготовка к их проведению находится в активной фазе. С целью разбора внештатных ситуаций, которые могут возникнуть, был проведен семинар. Участие приняли представители участковых избирательных комиссий. Мероприятие состоялось в городском округе Луховицы.

На территории муниципалитета в период с 15 по 17 марта жители смогут проголосовать на одном из 44 участковых избирательных пунктов. Проведение подобных семинаров особенно важно, учитывая, что на некоторых участках произошла ротация.

Приоритетное задание представителей участковых избирательных комиссий — обеспечить безопасность граждан. Для реализации поставленного задания на каждом участке будут дежурить сотрудники полиции. Помещение, в котором будут размещены урны для бюллетеней, проверят кинологи со служебными собаками.

Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка местного отдела МВД России Сергей Белкин проинструктировал, как вести себя каждому человеку при обнаружении подозрительного предмета.

«Об этом факте сообщаем председателю избирательной комиссии, а он уже доводит до сотрудника полиции, который дежурит на избирательном участке. В данном случае мы тот участок, где обнаружен предмет, оцепляем, комиссию удаляем на безопасное расстояние, вызываем кинолога со служебной собакой. Если никакой угрозы нет, процесс голосования продолжается», – сообщил Сергей Белкин.

Не менее важный вопрос — пожарная безопасность. На семинаре детально был рассмотрен каждый возможный случай ЧС.

«Перед началом работы проверьте, исправны ли двери эвакуационных выходов. Замки на этих дверях должны открываться изнутри – спокойно и без ключа. Проверьте наличие и исправность огнетушителей. Минимум два должны быть под рукой», – отметил заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Луховицы Илья Назаров.

Спикером семинара выступила председатель Луховицкой территориальной избирательной комиссии Кира Шолохова. В развернутой презентации она подробно рассказала о каждом из этапов голосования.

«С 17 февраля по 7 марта в Подмосковье, как и по стране, будут работать информаторы. Они совершат поквартирные и подомовые обходы. Слово «информатор» говорит само за себя. Задача этого человека – рассказать о порядке проведения выборов, об избирательном законодательстве, ответить на вопросы по дистанционному голосованию, подсказать, как открепиться от избирательного участка, как проголосовать на дому и так далее. Информаторы одеты в брендированные куртки. При каждом из них должно быть удостоверение члена участковой избирательной комиссии, бейдж и синяя сумка через плечо с логотипом избирательной кампании», – сказала Кира Шолохова.

На семинаре участники получили важные знания, применение которых позволит им провести выборы без нарушения сроков, легитимно и открыто.