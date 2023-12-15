Меры поддержки врачей обсудили в рамках открытия центра амбулаторной онкопомощи в Ногинске

В рамках открытия центра амбулаторной онкологической помощи на базе Ногинской больницы замглавы Богородского округа Олег Шойко пообщался с пациентами и врачами, обсудив с ними самые актуальные вопросы.

Особое внимание было уделено мерам поддержки врачей. В муниципалитете для медиков доступны соципотека, компенсация за аренду жилья, акция «Приведи друга», программа «Земля врачам». Медики отметили, что все эти меры имеют очень большое значение и помогают привлечь врачей в Подмосковье.

В новом центре будут оказывать помощь жителям Богородского округа, Черноголовки, Электростали и Павловского Посада. В нем установлено самое современное оборудование, сформирована внутренняя логистика движения пациента от первичного направления к онкологу до получения специализированного лечения, доступны дистанционные варианты проведения консилиумов и расширенный реестр препаратов.