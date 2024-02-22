Мещанский суд арестовал руководство общества глухих по делу о растрате

Сообщается, что за исключением Иванова, к делу также причастны два вице-президента организации Евгений Безруков и Венера Гаулстон, а также глава отделения организации в Новосибирске Михаил Брагин. В картотеке суда указано, что они проходят по статье о мошенничестве в особо крупных размерах, сообщили представители.

Следствие считает, что они совершили растрату путем продажи вверенной недвижимости по заниженной цене. Уточняется, что проданные ими объекты находились в собственности организации. Таким образом, считают сотрудники органов, организации был нанесен ущерб.

Согласно информации издания «Коммерсантъ», дело связано с махинациями с недвижимостью в 6 российских регионах. Следствие оценивает ущерб для организации в 211 миллионов рублей.

Журналисты также сообщили, что данное дело было заведено еще 5 лет назад, и в числе изначальных фигурантов был экс-глава организации Валерий Рухледев, а также ряд других сотрудников. Они обвинялись в подписании недействительных актов о выполненных работах по ремонту и реконструкции помещений. Ущерб тогда был оценен более чем в 300 миллионов рублей. Рухледев весной 2023 года был осужден на 7 лет заключения в колонии, а остальные фигуранты дела — от 3,5 до 6,5 лет лишения свободы.