Мещанский суд Москвы начнет рассмотрение дела о гибели людей в коллекторе реки Неглинки

Мещанский суд Москвы в наступивший понедельник, 18 ноября, приступит к рассмотрению по существу дела о гибели туристов в подземном коллекторе реки Неглинки в центре столицы в 2023 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на судебную инстанцию.

Напомним, трагедия произошла 20 августа 2023 года. Во время групповой экскурсии по подземному коллектору Неглинки семь человек с гидом попали под сильный ливень. Не сумев вовремя покинуть коллектор, они погибли.

«Судебное заседание назначено на 18 ноября в 14:00», — пояснили в суде.

Фигурантами уголовного дела об оказании услуг, что повлекли по неосторожности смерть двух и более лиц, являются организаторы той злополучной экскурсии Никита Дубас, Александр Ким и Александр Лазовский. Последний при этом объявлен в международный розыск.