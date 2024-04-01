Месяц чистоты и благоустройства стартовал в Подмосковье

Месяц чистоты и благоустройства стартовал во всех муниципальных образованиях Подмосковья, сообщили в Главном управлении содержания территорий Московской области.

Так, началась генеральная уборка общественных пространств и внутридомовых территорий. На тротуарах проводится ямочный ремонт, на детских площадках и скамейках обновляют покрытие. Также в округах началась опиловка деревьев.

На игровых площадках ремонтируют поломки, наполняют песочницы свежим песком. Состояние игровых элементов — на строгом контроле, так как при использовании поврежденного оборудования можно получить травму.

Дети в возрасте до 7 лет должны находиться на детской площадке только под присмотром взрослых. Гражданам в возрасте от 16 лет пользоваться игровым оборудованием запрещено.