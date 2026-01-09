Месяц на исправление: что будет, если система заподозрит у вас проблемы со здоровьем для вождения
Медики не будут передавать в Госавтоинспекцию конкретные диагнозы с 2027 года
Фото: [istockphoto.com/nkeskin]
В 2027 году планируется внедрение системы автоматического ограничения действия водительских удостоверений. Основанием для приостановки станет выявление медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством, сообщает «Новосвят».
Ограничение будет действовать в течение одного месяца. Этот период отводится для прохождения необходимого лечения и повторного медицинского освидетельствования. При подтверждении отсутствия противопоказаний действие прав будет восстановлено.
Обмен информацией между медицинскими учреждениями и Госавтоинспекцией будет осуществляться с соблюдением врачебной тайны. В ГИБДД будут передаваться только данные о наличии или отсутствии противопоказаний, без указания конкретных диагнозов.
