Месяц на проверку родинок: калининградцев пригласили на бесплатную диагностику рака кожи
В Калининграде с 25 мая по 26 июня пройдет акция по ранней диагностике рака кожи. Как сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения, жители смогут бесплатно проверить родинки и получить консультацию врача-дерматовенеролога. Осмотр будут проводить с помощью дерматоскопии — специального метода диагностики кожных образований.
Медики советуют не откладывать обследование, если родинка меняет форму, цвет или размер, начинает чесаться, кровоточить или часто травмируется. Прием будет проходить в Центре специализированных видов медицинской помощи на улице Барнаульской, 6.