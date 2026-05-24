Месяц на проверку родинок: калининградцев пригласили на бесплатную диагностику рака кожи

В Калининграде с 25 мая по 26 июня пройдет акция по ранней диагностике рака кожи. Как сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения, жители смогут бесплатно проверить родинки и получить консультацию врача-дерматовенеролога. Осмотр будут проводить с помощью дерматоскопии — специального метода диагностики кожных образований.