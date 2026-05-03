Месяц трезвости: гастроэнтеролог Мельникова рассказала, как восстановиться после майских

После череды праздничных застолий и затяжных выходных организму требуется серьезная перезагрузка. Врач объяснила, почему короткого детокса недостаточно и как правильно сбалансировать рацион и активность в мае, чтобы избежать проблем со здоровьем, сообщает «Лента.ру».

Главное условие — временный «сухой закон»

Гастроэнтеролог Евгения Мельникова в интервью «Ленте.ру» подчеркнула, что для полноценного восстановления печени и ЖКТ после майских каникул необходимо полностью исключить спиртное минимум на один месяц. Длительные праздники часто сопровождаются избыточной интоксикацией, поэтому организму нужно время, чтобы нормализовать обменные процессы. Помимо алкоголя, врач советует значительно сократить в рационе продукты с высоким содержанием холестерина, которые дают дополнительную нагрузку на поджелудочную железу и сосуды.

Правило «здоровой тарелки» и водный баланс

Восстановление режима питания — второй критически важный этап. Мельникова рекомендует использовать простую схему распределения продуктов при каждом приеме пищи:

50% тарелки — свежие или термически обработанные овощи;

25% тарелки — качественный белок (нежирное мясо, рыба, яйца);

25% тарелки — сложные углеводы (крупы, цельнозерновой хлеб).

Особое внимание стоит уделить времени ужина (не позднее чем за 3–4 часа до сна) и питьевому режиму. Для эффективного вывода токсинов и улучшения пищеварения необходимо выпивать от 1,5 до 2 литров чистой воды в день.

Движение для тонуса

Физическая активность помогает ускорить метаболизм, замедленный обильными трапезами. Доктор советует выделять хотя бы 30 минут в день на умеренные нагрузки. Оптимальным выбором станут аэробные упражнения: пешие прогулки на свежем воздухе, плавание, йога или танцы. Такая активность помогает плавно привести тело в форму без лишнего стресса для сердечно-сосудистой системы.