Мессенджер Telegram обновился: какие новые функции появились у пользователей

Мессенджер Telegram обновился: разработчики добавили сразу несколько полезных функций, которые сделают общение удобнее, безопаснее и интереснее. Некоторые нововведения доступны всем, а некоторые — только владельцам платной подписки.

Теперь пользователи Telegram Premium могут защитить свои личные переписки. Если включить эту опцию, собеседник не сможет переслать сообщение кому-то еще, делать скриншоты или сохранить медиафайлы. Функция отключается в настройках профиля.

Кроме того, обновление позволит производить авторизацию через Telegram: сайты и приложения дадут возможность заходить в свой аккаунт в один клик, используя мессенджер.

Также стали осмысленнее анимации: при отправке гифки (зацикленной анимации) к ней можно будет добавить текст. Саму картинку при желании можно обрезать или укоротить, чтобы передать ровно ту мысль, которая нужна.

Отдельное нововведение касается планирования времени: если вы договорились о встрече в чате, Telegram сам покажет собеседнику место и время . А еще событие можно сразу добавить в календарь или поставить напоминание, чтобы не забыть.

В больших чатах теперь проще ориентироваться, так как администратор может разрешить участникам указывать рядом с именем должность, роль или специальность. Например, «дизайнер», «редактор» или «техподдержка». Это упрощает общение в рабочих и тематических группах.

Если вы хотите сделать стикер с лицом друга или любимым котом, все это можно реализовать без сторонних инструментов, а прямо в Telegram. Нужно выбрать фото, обрезать его и добавить нужные эффекты.

В публичных опросах теперь видно, кто и когда проголосовал. Так разработчики дали возможность организаторам опроса отслеживать активность участников и прозрачность голосования.

