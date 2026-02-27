Протест не прошел санитарный контроль: столичные власти отказали в акции против блокировки Telegram

Власти Москвы отказали в согласовании митинга против блокировки мессенджера Telegram, сославшись на действующие санитарно-эпидемиологические ограничения. Об этом сообщает Modiara.

Организаторы из партии «Яблоко» планировали провести массовую акцию в парке «Зарядье» 1 марта 2026 года. В официальном ответе столичной мэрии указано, что проведение подобных мероприятий невозможно из-за риска распространения коронавирусной инфекции. Заявка на проведение митинга с участием до пяти тысяч человек была подана на фоне сообщений о грядущей полной блокировке сервиса в России.

Инициаторы акции настаивают на незаконности отказа, подчеркивая, что использование антиковидных указов спустя шесть лет после начала пандемии носит политический характер. Представители оппозиции заявили о намерении обжаловать решение властей, ссылаясь на конституционное право граждан на мирные собрания.

Поводом для планируемого протеста стали данные о том, что мессенджер может быть полностью отключен на территории страны уже в начале апреля 2026 года. Несмотря на запрет в Москве, аналогичные запросы поданы в ряде других регионов, однако там организаторы также сталкиваются с отказами по различным техническим причинам.

Ранее хакеры из пяти стран атаковали сайты РКН и Минобороны.