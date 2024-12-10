Мошенники стали чаще выбирать Viber для обмана россиян

Мессенджер Viber стал удобным инструментом мошенников для обмана граждан. Как в беседе с RT отметил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин, социальная инженерия помогает аферистам завладеть личными данным и деньгами граждан.

Как напомнил Немкин, мошенники часто создают поддельные аккаунты и копируют профили других людей. В мессенджере провернуть такую манипуляцию проще всего. По словам депутата, особенно популярными платформами для злоумышленников стали WhatsApp, Telegram и Viber.

«При этом мошенники чаще всего выбирают Viber для своих схем из-за его широкой популярности, особенно среди представителей старшей возрастной группы», — объяснил депутат.

Тем более, что в приложении мессенджера очень упрощена схема регистрации, если сравнивать с другими аналогичными платформами. То есть, даже при неудачной попытке мошенники могут попытаться устроить кибератаку и усилить давление на человека снова, создавая все новые и новые аккаунты.

Немкин подчеркнул, что с населением важно проводить беседы по информационной безопасности. Следует помнить, что нельзя переходить по подозрительным ссылкам, особенно если их не ждали. Важно усилить функции конфиденциальности, подключить двухфакторную аутентификацию, жаловаться в поддержку на сомнительные аккаунты.

Ранее сообщалось, что мошенники в России стали использовать голоса начальников.