Месси уходит? Эксперт сказал, сколько еще легенда может играть за Аргентину и кто его заменит

Футбольный эксперт Анатолий Горсков в беседе с « Абзацем » выразил мнение, что Лионель Месси ещё не поставил точку в карьере за сборную Аргентины. По его оценке, легендарный капитан может провести в национальной команде ещё около двух лет и завершить выступления на Кубке Америки, где у аргентинцев традиционно высокие шансы на победу.

При этом, как подчеркнул Горсков, всё будет зависеть от самого Месси, у которого в прошлом уже случались уходы и возвращения, хотя возраст, безусловно, подталкивает к завершению карьеры. Главным кандидатом на роль нового лидера сборной эксперт назвал Энцо Фернандеса.

Ранее журналист Эрнан Кастильо сообщил, что перед финалом чемпионата мира с Испанией Месси в раздевалке заявил партнёрам, что этот матч станет для него последним в форме национальной команды.