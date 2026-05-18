Месть отвергнутого мужчины: в Индии спящую семью жестоко облили кислотой прямо через крышу

В индийском штате Уттар-Прадеш зафиксирован очередной шокирующий случай насилия в отношении женщин. Местный житель совершил преднамеренное нападение с использованием высокотоксичной кислоты на свою знакомую и членов ее семьи. Поводом для проявления крайней жестокости стал категорический отказ женщины разорвать существующий брак и ответить взаимностью на настойчивые ухаживания злоумышленника. Об этом сообщает NDTV, передает Газета.ру.

Обстоятельства совершения преступления

По официальным данным окружного управления полиции, нападение было совершено в ночные часы 16 мая 2026 года. Подозреваемый, идентифицированный как местный житель по имени Умеш Кашьяп, на протяжении длительного времени пытался добиться расположения замужней женщины, несмотря на то, что сам официально состоял в браке. После того как объект его внимания в очередной раз отвергла предложение о замужестве и потребовала прекратить преследование, Кашьяп тщательно спланировал акт мести.

Злоумышленник дождался, пока семья его жертвы устроится на ночлег на открытой веранде своего частного домовладения. Воспользовавшись темнотой, Кашьяп бесшумно проник на территорию участка, поднялся на крышу пристройки и через защитную москитную сетку прицельно выплеснул концентрированную кислоту на спящих внизу людей.

Последствия для пострадавших и розыскные мероприятия

В результате вероломного нападения тяжелые химические ожоги различных степеней сложности получили четыре человека — сама женщина и трое ее близких родственников, находившихся в тот момент рядом. Крики пострадавших разбудили соседей, которые оперативно вызвали экстренные службы. Все раненые были экстренно госпитализированы в специализированное ожоговое отделение ближайшей окружной больницы, врачи борются за стабилизацию их состояния и сохранение зрения.

Сразу после совершения преступления Умеш Кашьяп скрылся в неизвестном направлении. Следственные органы штата немедленно возбудили уголовное дело по ряду тяжелых статей, включая покушение на убийство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с использованием опасных химических веществ. Направлены специальные оперативные группы для розыска и задержания беглого преступника.