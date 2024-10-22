Месть, побои и порча: жители Подмосковья, столкнувшиеся с женским насилием, рассказали о своем опыте

Жители Подмосковья, столкнувшиеся с насилием со стороны женщин, рассказали о своем опыте. Несколько правдивых историй приводит портал Regions в рамках Международного дня защиты мужской нервной системы от насилия женщин.

Как отмечают эксперты, установки о том, что мужчины не должны проявлять слабость, жаловаться и плакать, есть у абсолютного большинства мужчин в России. Между тем, мужчины нередко становятся жертвами женского насилия, но гораздо реже признаются в этом.

Одну из историй из практики рассказал психолог Дмитрий Гончаров. Его клиент по имени Олег (имя изменено — прим. ред.) — это мягкий и нерешительный человек. Из-за этого главой семьи стала супруга. Поначалу жителя это устраивало, однако со временем он привык подчиняться. В результате жена начала оскорблять и унижать его. Затем изменила. Олег был готов смириться и с этим. Но теперь супруга подала на развод, заявив, что «такой муж ей не нужен». Ситуация выбила мужчину из колеи, и теперь он не может полноценно жить: страдает от истерик, паники и галлюцинаций.

«Например, когда он моет руки, то ему кажется, что вода из крана бежит черная. Предварительный диагноз психотерапевта — смешанное тревожно-депрессивное расстройство», - рассказал психолог.

Он подчеркнул, что клиент стал жертвой насилия со стороны супруги, которое частично было спровоцировано им самим. Мужчине нужно учиться быть самостоятельным, заявил специалист.

Другой случай произошел в практике психолога Михаила Орлова. Его клиент решил заняться предпринимательством и вложил в это все свои деньги. Впоследствии потребовались дополнительные средства, которые он занял у друзей — 400 тысяч рублей. Деньги он забрал наличными и положил в карман пиджака. Наутро обнаружил пустые карманы. Подобные случаи начали повторяться. Выяснилось, что деньги забирала жена. История закончилась разводом. При этом напоследок экс-супруга вычистила квартиру, забрав даже ложки.

Орлов столкнулся и с другим случаем женского абьюза. Его клиент рассказал, что перед свадьбой ответил на сообщение одной из бывших девушек. Переписку увидела невеста. Произошел большой скандал, однако свадьбу не отменили. После этого жена начала упрекать и оскорблять мужа, навязывать ему чувство вины. Через некоторое время он начал находить под подушкой и матрасом окровавленные перья и иглы.

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«Он считал, что она наводила на него порчу. Для меня важно понимать, верит в это человек или нет. А он верил. Мне нужно было эту веру убрать», - поделился психолог.

В результате здоровый мужчина стал таять на глазах, перестал общаться с людьми, изолировался дома и приготовился к смерти от порчи. Психологу пришлось приложить немалые усилия для того, чтобы вернуть клиента к нормальной жизни.

В практике Орлова были случаи, когда женщины шантажировали мужей сексом и донесением секретов до начальства, угрожали отравить и убить, контролировали каждый шаг, навязывая чувство вины.

Случаются и случаи физического насилия, когда женщины царапают и бьют мужей. При этом мало кто из жертв обращается с заявлением в полицию. Иногда женщины по разным причинам заказывают убийства своих супругов.

Что касается ответственности за насилие, то понятие «абьюз» в российском праве отсутствует. При моральном насилии со стороны пассии лучше всего поскорее с ней расстаться. Если же абьюзер угрожает причинить вред здоровью или убить, то по УК РФ за подобное может грозить до двух лет лишения свободы. За физическое насилие также грозит уголовная ответственность.