Месть за Бахмут: пьяные бойцы ВСУ заставили сослуживца пить мочу

Украинские военные были осуждены на длительные сроки заключения за жестокое издевательство над сослуживцем.

Как сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на решение Шевченковского районного суда города Днепр, мужчины, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напали на своего товарища. Они силой раздели его, связали ему руки и ноги скотчем и заставили пить мочу из пластиковой бутылки.

Причиной такой расправы, по данным источника, стала личная обида, связанная с событиями под Бахмутом Донецкой области. Суд, признав их вину полностью доказанной, вынес приговор — шесть лет лишения свободы для каждого.

