Месть за подножку: женщина выждала год, чтобы облить золовку краской у алтаря

Свадебное торжество в графстве Кент превратилось в сцену из триллера из-за затянувшейся семейной вражды. 35-летняя Джемма Монк стала жертвой тщательно спланированного нападения со стороны родственницы, которая не смогла простить старую обиду, сообщает Газета.ру со ссылкой на Metro.

Нападение в «белом»

Трагедия разыгралась в тот момент, когда невеста, облаченная в роскошное платье стоимостью 1800 фунтов стерлингов (около 185 тысяч рублей), направлялась к алтарю. Внезапно из толпы появилась Антония Иствуд — жена старшего брата невесты. Окликнув Джемму, она выплеснула ей в лицо струю густой черной краски. Краситель залил лицо, попал в глаза и безнадежно испортил дорогостоящий наряд на глазах у шокированных гостей.

Воля к счастью

Несмотря на психологический шок и физическую боль, Джемма проявила невероятную стойкость. «Я бы пошла к алтарю в одних трусах и с краской на лице, если бы пришлось», — заявила она позже. Спустя два часа, отмывшись и переодевшись в одолженное платье, которое было ей велико, женщина все же вышла замуж за своего партнера Кена, с которым они вместе уже 20 лет.

Корни вражды: подножка, которой не было

Как выяснилось, нападавшую и ее мужа (бывшего лучшего друга жениха) на свадьбу не пригласили. Конфликт начался годом ранее на свадьбе самой Иствуд. Тогда невеста споткнулась по пути к алтарю и ошибочно обвинила в этом Джемму, решив, что та подставила ей подножку. С тех пор Антония вынашивала план мести, который и реализовала самым радикальным способом.

Приговор и разбитые мечты

Суд вынес решение по делу о нападении. Учитывая чистую репутацию подсудимой и переполненность британских тюрем, Иствуд получила:

10 месяцев лишения свободы условно;

160 часов обязательных работ;

Штраф в размере 5000 фунтов в качестве компенсации.

Потерпевшая Джемма Монк назвала приговор слишком мягким и отказалась принимать извинения. Женщина призналась, что инцидент серьезно подорвал ее психическое здоровье. Чтобы стереть негативные воспоминания, супруги Монк планируют провести повторную свадебную церемонию в будущем.