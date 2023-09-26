Местные жители Израиля признались, что Пугачеву не сразу узнают на улицах

В Москве известная певица не могла и дня прожить без повышенного внимания к своей персоне. В общественных местах артистку сразу узнавали, и фанаты не давали Пугачевой прохода. Каждый хотел сделать снимок со своим кумиром.

Однако, все изменилось, и теперь Алла Борисовна стала гражданкой Израиля. Здесь она живет уже второй год вместе со своей семьей.

И, судя по всему, тут никому нет дела до исполнительницы. Именно поэтому она даже спокойно ходит в магазины. Местные жители даже признаются, что в лице 74-летней старушки не сразу можно распознать Пугачеву. Кто знает, может быть она об этом и мечтала, когда уезжала из России, где была довольно востребована.