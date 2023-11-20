Местные жители отказываются принимать беженцев рохинджа, приплывших в Индонезию из Мьянмы

Более 500 беженцев рохинджа приплыли на остров Суматра из Мьянмы, однако жители провинции Ачех отказываются их принимать, сообщает портал Star.

По его данным, это крупнейший случай прибытия рохинджа с 2017 года. Беженцы приплыли в Индонезию на трех лодках.

Лидер рыбацкого сообщества района Пиди Хасан Басри заявил, что местные жители будут принимать незваных гостей, так как рохинджа совершали преступления в прошлом в этом районе.

Рохинджа – этнические бенгальцы, проживающие в штате Ракхайн в Мьянме. Многие из них не имеют гражданства страны, несмотря на то, что проживают на этой территории более сотни лет. В Мьянме рохинджа конфликтуют с араканцами, коренными жителями штата Ракхайн. Между ними происходят столкновения на религиозной почве: рохинджа исповедуют ислам, а большинство араканцев – буддисты.

В 2017 году более 700 тысяч рохинджа перебрались в Бангладеш, где до сих пор проживают в лагерях беженцев.