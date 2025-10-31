Место силы и помощи: в Долгопрудном открылся центр поддержки бойцов СВО

Новое пространство объединило под одной крышей филиал госфонда «Защитники Отечества», местное отделение Ассоциации ветеранов СВО и Центр помощи семьям военнослужащих.

В Долгопрудном открылся центр поддержки участников СВО и их семей.

В церемонии открытия приняли участие глава городского округа Олег Сотник, военнослужащие, ветераны, семьи участников СВО, депутаты и волонтёры.

Он отметил, что этот центр — еще один шаг в развитии системы поддержки наших защитников.

«Это комфортное помещение, где они смогут встречаться, проводить совместные мероприятия, получать консультации специалистов. Мы в тесном взаимодействии с Центром, всегда на связи. Помогали, помогаем и будем помогать нашим бойцам!» — добавил Сотник.

По словам социального координатора фонда «Защитники Отечества» Валентины Симонян, создание такого пространства позволит сделать помощь более доступной и эффективной.

Центр работает по адресу: Московское шоссе, д. 59, с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00 (перерыв — с 13:00 до 13:45).

Телефоны для связи: 89661798209 (фонд «Защитники Отечества»), 89175468667 (Ассоциация ветеранов СВО).