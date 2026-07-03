Метаболический синдром крадет 15 лет жизни: кардиолог назвала пять главных врагов

Кардиолог Надежда Звартау перечислила пять факторов риска, которые в совокупности отнимают у мужчин до 14 лет жизни, а у женщин — до 12. Выступая на V Всероссийском экспертном форуме, она объяснила, как метаболический синдром незаметно подтачивает организм и почему показатели, которые многие считают «почти нормой», на самом деле бьют тревогу. Ее комментарий приводит KP.RU .

Медицинская статистика неумолима: каждое второе сердечно-сосудистое заболевание и каждая пятая смерть спровоцированы всего пятью причинами. В их числе — гипертония, ожирение, сахарный диабет, нарушение жирового обмена и курение. По отдельности они уже опасны, но когда собираются в одном «букете», их разрушительная сила возрастает многократно. Именно этот набор специалисты называют метаболическим синдромом.

Выступая на форуме Всероссийского союза пациентов, замдиректора НМИЦ имени Алмазова Надежда Звартау акцентировала внимание на коварстве предвестников болезни. Так, уровень глюкозы натощак 5,6 ммоль/л традиционно воспринимается как вариант нормы, хотя на деле это уже сигнал о надвигающихся сбоях. То же касается давления 120/80 и индекса массы тела 25–29,9 — эти цифры не считаются диагнозом, но именно с них начинается путь к серьезным патологиям.

Чтобы диагностировать синдром, достаточно одного основного признака (например, ожирения) и двух дополнительных, либо двух основных и одного дополнительного критерия. В их числе — дислипидемия, повышенная мочевая кислота, нарушение функции почек и скрытое воспаление. Проблема в том, что сегодня эти показатели чаще всего разрозненно оценивают терапевт, кардиолог и эндокринолог, хотя контролировать их нужно в комплексе.

Выход есть. Эксперт напомнила о ежегодной диспансеризации с 40 лет, а также о новых центрах здорового долголетия по ОМС, где проводят углубленные обследования. Тем, кто проходит платные чек-апы, достаточно сверить свои цифры с приведенными критериями. Главный посыл врачей: чем раньше обнаружены предриски, тем выше шансы не просто дожить, а прожить эти годы в активном и здоровом состоянии.