Врач-онколог и проктолог Александр Григорьев предупредил о факторах, существенно повышающих вероятность развития рака кишечника. В беседе с «Лентой.ру» специалист назвал основные причины, провоцирующие опасные процессы в организме.

По словам медика, ключевыми врагами здоровья кишечника являются курение и употребление алкоголя. Он пояснил, что с табачным дымом и парами вейпов в организм поступает масса канцерогенных веществ. Спиртные напитки, в свою очередь, оказывают не менее разрушительное действие на клетки органа.

Кроме того, Григорьев указал на серьезную опасность хронических заболеваний. В группу риска, по его мнению, попадают люди, страдающие от геморроя, анальных трещин и различных воспалений. Особую угрозу представляют полипы: специалист отметил, что эти образования имеют свойство разрастаться и со временем трансформироваться в злокачественные опухоли.

Еще одним негативным фактором онколог назвал гиподинамию и избыточную массу тела. Как разъяснил врач, недостаток движения ослабляет мускулатуру кишечника и замедляет метаболизм.