Металл, который движет экономику: как под Павловским Посадом создают будущее из алюминия

Первый заместитель главы Павлово-Посадского округа Сергей Балашов побывал с рабочим визитом на заводе ООО «Международная алюминиевая компания». Предприятие считается одним из лидеров отрасли и работает уже больше 20 лет.

Исполнительный директор Алексей Шехватов показал гостю производственные цеха, рассказал о выпускаемой продукции и планах на будущее. Сегодня здесь трудятся более 580 человек, а ассортимент компании насчитывает свыше 5 тыс. видов алюминиевых профилей. Продукция используется в строительстве, машиностроении и других важных сферах.

Сергей Балашов отметил, что такие предприятия играют большую роль в развитии округа.

«Особенно ценно, что нам удалось обсудить не только успехи, но и вопросы дальнейшего эффективного взаимодействия», — добавил он.

По словам замглавы, открытый диалог между бизнесом и властью помогает развивать экономику и создавать новые рабочие места. Он поблагодарил руководство и сотрудников предприятия за гостеприимство и плодотворную работу.

Ранее REGIONS сообщал, что новый цех в Электрогорске по производству мебельных плит откроют в конце года.