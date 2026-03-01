Металл шел за тысячи километров: новое открытие перепишет историю Европы

Археологи из Швеции обнаружили на юго-западе Испании шесть неизвестных ранее медных рудников бронзового века. Исследование подтверждает гипотезу о том, что металл для скандинавских артефактов добывали на Пиренейском полуострове, сообщает monavista .

Международная группа археологов совершила открытие, способное скорректировать представления об экономике бронзового века в Европе. Специалисты из Шведского университета совместно с коллегами из Университета Севильи и Археологического музея Бадахоса обнаружили в провинции Бадахос шесть ранее неизвестных рудников.

Найденные объекты представляют собой участки разного масштаба — от небольших выработок до крупных промышленных комплексов. В ходе документирования на одном из рудников исследователи наткнулись на около 80 каменных топоров с желобками. Эти орудия труда использовались древними людьми для дробления и переработки руды.

В этих шахтах добывали медь, свинец и серебро. Эти металлы были основой экономики бронзового века и предметом активной торговли на дальние расстояния. Ранее шведские ученые, опираясь на данные химического анализа и изучения изотопов свинца в скандинавских артефактах, выдвинули предположение, что сырье для их изготовления поступало с юго-запада Европы. Обнаруженные рудники предоставили археологическое подтверждение этой теории, доказав существование тесных связей между регионами более трех тысяч лет назад.

По мнению исследователей, масштабы добычи металлов на юго-западе Пиренейского полуострова были значительными и хорошо организованными. Обнаруженные объекты в Эстремадуре — лишь малая часть наследия той эпохи. Специалисты полагают, что на территории Эстремадуры и соседней Андалусии может находиться еще около 150 необследованных доисторических шахт.

Дальнейшее изучение этих объектов может существенно изменить взгляд на социальное устройство и экономику Европы в бронзовом веке. Эксперты подчеркивают, что добыча меди играла ключевую роль в развитии сложных торговых сетей и культурного обмена между отдаленными частями континента.