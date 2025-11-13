«Металл виноват»: автоэксперты объяснили, почему запчасти снова поднимутся в цене

В России ожидается рост цен на автозапчасти и шины до 20%. Об этом сообщает AutoNews со ссылкой на данные рынка и мнение отраслевых экспертов.

По словам Татьяны Овчинниковой, директора сети автосервисов Fit Service, за первые десять месяцев 2025 года стоимость популярных деталей для планового ремонта увеличилась на 7–10% по сравнению с прошлым годом. Она отметила, что основной рост пришелся на летний период, после чего цены стабилизировались, но остаются на высоком уровне.

Схожие данные привел Тимур Турсунов, руководитель аналитического направления компании ROSSKO. По его оценке, рост стоимости автозапчастей в 2025 году составил около 6,8–7%.

Наиболее заметное подорожание затронуло лампы габаритов (+18%), сайлентблоки и рычаги (+13%), тормозные диски и технические жидкости (+12%). Эксперт отметил, что повышение связано с ростом цен на металлы, удорожанием химических компонентов и затрудненным импортом ряда товаров.

Турсунов добавил, что расходники вроде фильтров, масла и колодок выросли в цене умеренно — в пределах 5–10%. При этом стоимость некоторых позиций даже снизилась. Например, прокладки сливной пробки подешевели более чем на 11% из-за избыточных складских запасов.

Ранее автоэксперт Сергей Петров посоветовал россиянам не откладывать покупку автомобиля.