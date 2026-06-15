Металлическая ловушка у воды чуть не погубила птенца: история спасения в Пушкинском округе
В Пушкинском округе мужчина спас утенка, застрявшего в металлической сетке
В Пушкинском округе местный житель спас утенка, который запутался в металлической сетке у воды и не мог выбраться. Об этом пишет «Москва с огоньком».
Птенец угодил в габионную сетку, используемую для укрепления берега, и не мог самостоятельно освободиться. Неравнодушный мужчина спустился к месту происшествия по лестнице и аккуратно вызволил птицу из ловушки.