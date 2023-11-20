Металлургический завод «Электросталь» отметил 106-летие

Глава городского округа Электросталь Инна Волкова в своих соцсетях поздравила предприятие с праздником.

«Именно заводы определили будущее нашего города и помогли «выковать» характер электростальцев — стойкий и надежный, умеющий добиваться результата», - отметила Волкова.

По ее словам, во время Великой Отечественной войны металлурги муниципалитета работали во имя Победы. Сейчас они вносят свой вклад в развитие страны и повышение ее обороноспособности.

Завод «Электросталь» успешно развивается, несмотря на текущие ограничения. На предприятии проводят модернизацию производства, используют современные технологии, создают рабочие места.