Металлургический завод «Электросталь» отметил 106-летие
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Электросталь]
Металлургическому заводу «Электросталь» исполнилось 106 лет.
Глава городского округа Электросталь Инна Волкова в своих соцсетях поздравила предприятие с праздником.
«Именно заводы определили будущее нашего города и помогли «выковать» характер электростальцев — стойкий и надежный, умеющий добиваться результата», - отметила Волкова.
По ее словам, во время Великой Отечественной войны металлурги муниципалитета работали во имя Победы. Сейчас они вносят свой вклад в развитие страны и повышение ее обороноспособности.
Завод «Электросталь» успешно развивается, несмотря на текущие ограничения. На предприятии проводят модернизацию производства, используют современные технологии, создают рабочие места.
«Хочу поздравить каждого заводчанина с этим праздником и пожелать мира, крепкого здоровья, успехов в работе, семейного тепла и благополучия!» - заключила Волкова.