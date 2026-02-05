Метель и плохая видимость: службы Южно-Сахалинска переведены в режим готовности

Южно-Сахалинск готовится к удару очередного снежного циклона: 6 февраля синоптики прогнозируют сильные осадки, шквалистый ветер и резкое ухудшение видимости. Городские службы переведены в режим повышенной готовности.

По данным Сахалинского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в четверг, 6 февраля, в Южно-Сахалинске ожидается интенсивный снегопад. В утренние и дневные часы количество осадков может составить от 7 до 19 миллиметров, а в отдельных районах — превысить 20 миллиметров, что классифицируется как очень сильный снег.

Непогоду усилит ветер с порывами до 25 метров в секунду. Из-за метели и плотных снежных зарядов видимость местами снизится до 500 метров и менее, что может осложнить дорожную обстановку и работу транспорта.

В администрации города сообщили, что все экстренные и коммунальные службы заранее приведены в состояние повышенной готовности. В случае возникновения нештатных ситуаций горожанам рекомендуется обращаться по единому номеру экстренных служб 112.

