Метель и плохая видимость: службы Южно-Сахалинска переведены в режим готовности
Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды 6 февраля в Южно-Сахалинске
Фото: [Уборка снега спецтехникой в поселке Большие Вяземы Одинцовского округа/Медиасток.рф]
Южно-Сахалинск готовится к удару очередного снежного циклона: 6 февраля синоптики прогнозируют сильные осадки, шквалистый ветер и резкое ухудшение видимости. Городские службы переведены в режим повышенной готовности.
По данным Сахалинского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в четверг, 6 февраля, в Южно-Сахалинске ожидается интенсивный снегопад. В утренние и дневные часы количество осадков может составить от 7 до 19 миллиметров, а в отдельных районах — превысить 20 миллиметров, что классифицируется как очень сильный снег.
Непогоду усилит ветер с порывами до 25 метров в секунду. Из-за метели и плотных снежных зарядов видимость местами снизится до 500 метров и менее, что может осложнить дорожную обстановку и работу транспорта.
В администрации города сообщили, что все экстренные и коммунальные службы заранее приведены в состояние повышенной готовности. В случае возникновения нештатных ситуаций горожанам рекомендуется обращаться по единому номеру экстренных служб 112.
