Метеоролог Ильин назвал объем выпавшего снега в Московском регионе за прошедшую зиму

Прошедший зимний сезон нередко удивлял жителей столичного региона снегопадами и непогодой. Метеоролог Александр Ильин рассказал, достигнут ли рекорд по объему выпавшего снега в этом году. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По его словам, минувшая зима не стала рекордной по количеству осадков и сугробов, поскольку снега выпало всего почти на 20% выше нормы.

Синоптик отметил, что декабрь стал наиболее снежным месяцем, так как осадков выпало на 44% больше нормы.

По его мнению, последние за столетие рекордно высокие сугробы в столичном регионе были зафиксированы зимой 1993–1994 года.