Метеоролог Ильин: жителей Московского региона в выходные ожидают заморозки

По словам метеоролога Александра Ильина, в предстоящие выходные в столичном регионе ожидаются заморозки. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Он уточнил, что из-за циклона «Лидия» в ближайшие трое суток образуется сильный порывистый ветер, температура воздуха в Московском регионе станет скачкообразно изменяться.

По мнению синоптика, в пятницу во первой половине дня температура воздуха повысится до +9 °С, а вечером резко опустится, и к утру субботы похолодает уже 0 °С, местами в регионе могут быть заморозки. Все это станет сопровождаться осадками: мокрый снег сменят дожди и наоборот.

Ранее он рассказал, когда в Москве и области сформируется снежный покров.