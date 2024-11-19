Метеоролог Леус спрогнозировал погоду на предстоящую неделю

По словам синоптика Михаила Леуса, погода в обеих столицах на этой неделе ожидается переменчивой, однако в начале недели она будет теплой для своего сезона. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он добавил, что Московский регион продолжит оставаться в южных частях североатлантических циклонов, в связи с чем будет довольно облачно, небольшие осадки в первой половине недели в виде дождя и мокрого снега. Дневная температура в пределах +2-5 °С. С четверга ожидаются большой объем осадков и резкое колебание атмосферного давления, оно понизится практически на двадцать единиц, и резкие колебания температур.

По мнению метеоролога, Санкт-Петербург тоже окажется во власти циклонов, однако в северной столице таких сильных колебаний температур не прогнозируется. Температурный фон будет весьма разнообразным − +1-3 °С до конца рабочей недели, и практически каждый день небольшие осадки в смешанной фазе, то есть и слабый снег может быть, и дождь, а после этого температура воздуха опустится до -4-5 °С.

Ранее синоптик Вильфанд назвал регионы РФ, где ожидается снежная зима.