Синоптик Вильфанд назвал регионы РФ, где ожидается снежная зима

Через полмесяца начнется календарная зима, и где-то уже лежит снег, а где-то нет даже намека на него. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, какие субъекты РФ являются наиболее снежными и куда отправиться погулять по сугробам. Об этом сообщает Life.ru.

По его словам, согласно климатическим данным, в столице установление снежного покрова датируется 28–30 ноября. Однако европейская территория наиболее динамична с точки зрения изменения климата. Так, от Урала и до Тихоокеанского побережья вся страна уже давно покрыта снегом. В Якутии снег стал формироваться еще в конце третьей декады сентября.

Метеоролог добавил, что также хороший снежный покров уже наблюдается в горах Северного Кавказа и в предгорьях в Краснодарском крае.

Ранее он предсказал, когда погода в Москве сравнится с Краснодарским краем.