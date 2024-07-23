Метеоролог Позднякова дала расшифровку прогнозов синоптиков

Прогноз осадков в форме вероятности, выраженной в процентах, вызывает у обывателя закономерное недопонимание. Метеоролог Татьяна Позднякова пояснила данные явления. Об этом сообщает Pravda.Ru .

По ее словам, если смотреть прогноз в определенной точке, например, в Москве, то он дается по одной опорной точке – ВДНХ.

Она добавила, что если открыть метеосайт, где написано, что вероятность дождя 45%, то данная вероятность именно на ВДНХ. При этом данная вероятность не является большой, несмотря на значительную цифру, большая – это вероятность более 80%. Таким образом, если свыше 80% вероятность, то явление состоится.