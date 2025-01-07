Метеоролог Позднякова назвала причины затопления священных городов Саудовской Аравии

По словам синоптика Татьяны Поздняковой, потоп в священных городах Саудовской Аравии можно объяснить южными циклонами. Об этом сообщает NEWS.ru.

Она добавила, что указанные циклоны иногда выходят на Черное море и портят погоду на побережье, иногда под их влияние подпадает даже Турция.

По мнению метеоролога, южные циклоны имеют локальный характер, однако Саудовская Аравия не привыкла к подобному климату, в связи с чем для Мекки и Медины проливные дожди в связи с отсутствием ливневых стоков приводят к потопам.

Ранее сообщалось, что улицы священной для мусульман Мекки ушли воду под из-за сильного наводнения.