Улицы священной для мусульман Мекки ушли под воду из-за сильного наводнения

По данным СМИ Саудовской Аравии, улицы и дороги сразу трех городов в стране были затоплены водой. Стихийное бедствие постигло Мекку, Медину и Джидду.

По сообщениям прессы, к наводнению привели экстремально сильные проливные дожди. После них по автомобильным дорогам текут настоящие реки, потоки воды смывают с них автомобили. Судя по кадрам из соцсетей, часть кварталов в Мекке затоплены.

«Мекка в Саудовской Аравии, самый священный город, пострадал от экстремальной погоды», — утверждает издание Metro.

Метеорологическая служба страны объявила красный уровень природной опасности для трех городов региона: Мекки, Медины и Джидды.

Ранее сообщалось о землетрясении в Тибете. Там властям Китая пришлось дать поручение всем ведомствам сосредоточиться на помощи всем выжившим после стихийного бедствия на территории Тибетского автономного района.