Метеоролог Позднякова назвала сроки появления устойчивого снежного покрова в Московском регионе

По словам синоптика Татьяны Поздняковой, хотя первый снег в столичном регионе выпал еще в октябре, в Москве и Подмосковье до сих пор не установился постоянный снежный покров. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Она уточнила, что как раз в ночь на предстоящую пятницу Московский регион накроют осадки, по большей части в виде снега, а среднесуточная температура воздуха станет отрицательной.

По мнению метеоролога, осадки прекратятся в пятницу днем. Тем не менее температура воздуха сохранит свои значения и вместе с порывистым ветром до 15–20 м/с не даст выпавшему снегу растаять. При этом температура воздуха станет колебаться в диапазоне +1 … -1 °С, но на улицах будет очень скользко.

Она отметила, что в субботу средняя температура воздуха в столичном регионе составит -2...5 °С, это даст возможность сформироваться постоянному снежному покрову и свидетельствует о приходе настоящей зимы.

Ранее она спрогнозировала, будет ли 2025 год наиболее жарким в истории человечества.