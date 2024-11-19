Синоптик Позднякова спрогнозировала, будет ли 2025 год наиболее жарким в истории человечества

Климатические катаклизмы, как показал текущий год, стали обычным явлением, а следующий год и вовсе может стать наиболее жарким в истории человечества. Метеоролог Татьяна Позднякова рассказала, стоит ли ждать аномальной жары в 2025 году. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По ее словам, тренд на потепление сохраняется, при этом скорость роста температуры также расширяется, в связи с чем не исключено, что и следующий год в целом по северному полушарию, может быть, и по стране, будет теплее, чем предыдущий.

Синоптик подчеркнула, что, помимо этого, в течение года возможны различные аномалии температуры. Так, этот год был очень теплым, тем не менее в январе в Москве были зафиксированы отрицательные температурные аномалии, как и в мае.

По ее мнению, погода изменчива, но, скорее всего, средняя годовая температура действительно будет выше в 2025 году, чем в этом.

Ранее она заявила, что теплая погода сменится снегом в Московском регионе на новой неделе.