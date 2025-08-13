Метеоролог Позднякова предупредила сочинцев о грозах и дождях

В большинстве районов температура будет держаться на отметке 28-31 градус, что вполне типично для августа. Об этом в беседе ТАСС заявила синоптик Татьяна Позднякова.

В ближайшие дни южные регионы страны столкнутся с атмосферной неустойчивостью. По данным специалиста, наиболее благоприятные условия сложились в Крыму. Там осадков не ожидается, хотя возможны порывы ветра. Температурный фон на полуострове прогнозируется в пределах 28-30 градусов.

В Сочи ситуация иная: здесь сохраняется неустойчивая погода с периодическими дождями и грозами при аналогичных температурных показателях около 30 градусов.

Ранее ученые спрогнозировали рост температуры и ливней в России.