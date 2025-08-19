«Бедные сады»: эксперт рассказала о состоянии яблонь в Подмосковье после непогоды
Фото: [unsplash.com]
Яблони в Московской области выстояли, несмотря на все капризы и сюрпризы погоды. Об этом в своем телеграм-канале написала синоптик Татьяна Позднякова.
Во вторник, 19 августа, метеоролог напомнила жителям Подмосковья о праздновании Яблочного Спаса. В честь праздника эксперт рассказала читателям о состоянии яблонь в Московской области и их урожае. По словам Поздняковой, в этом году он особенно радует.
Хотя сады уже несколько раз сталкивались с сезонными катаклизмами — то снег в мае, то град в июле. Но они не помешали яблоням расцвести и дать плоды. Праздничное настроение, как заключила синоптик, добавляет не только урожай, но и солнце, лучи которого пробиваются сквозь облака.
