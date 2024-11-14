Метеоролог Позднякова спрогнозировала погоду в предстоящий зимний сезон в столичном регионе

Синоптики строят прогнозы на предстоящую зиму. По словам метеоролога Татьяны Поздняковой, сезон будет довольно теплым. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Она отметила, что модели долгосрочных прогнозов погоды по Московскому региону на начало зимнего сезона единодушны. Так, в декабре-январе температура воздуха в Московском регионе ожидается выше нормы на 1–3 С. А по объему осадков наиболее вероятен избыток почти на 20%. В феврале-марте только с вероятностью 20–30% в Москве возможен нехватка осадков. А вот положительные температурные аномалии сохранятся.

По мнению синоптика, зимний сезон в целом, то он окажется теплым, с самым большим избытком осадков в январе. И положительная аномалия температуры воздуха продержится с июня 2024 года как минимум до марта 2025 года.

Она добавила, что вторая половина ноября в столичном регионе также не обещает холодов, средняя суточная температура воздуха будет превышать норму на два-три градуса.

Ранее она пояснила появление в обеих столицах аномальной теплой волны.