Синоптик Позднякова пояснила появление в обеих столицах аномальной теплой волны

На днях в обеих столицах РФ заметно потеплело: так, это ощущается сегодня и станет продолжаться на протяжении следующей недели. Синоптик Татьяна Позднякова пояснила причину теплой погоды. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По ее словам, Москва и Санкт-Петербург попали в теплый сектор мощного атлантического циклона, несмотря на то что его центр находится в Баренцевом море.

Метеоролог отметила, что теплый и влажный воздух из южных регионов поступает в циклон стремительным потоком, это свидетельствует о повышении температур в обеих столицах. Однако ночью вероятны осадки в виде снега, прежде всего в северной столице.

По ее мнению, волна теплого воздуха Московском регионе и Санкт-Петербурге задержится, пока циклон будет качать тепло из южных широт, поэтому температура на будущей неделе сохранится на уровне гораздо выше нормы.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Вильфанд предсказал, когда погода в Москве сравнится с Краснодарским краем.