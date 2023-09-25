Метеоролог Позднякова заявила о возвращении тепла в столичный регион в следующем месяце

В сентябре в Московском регионе установилось настоящее лето, которое позволило многим жителям и гостям носить летнюю одежду. Синоптик Татьяна Позднякова рассказала, какая погода ожидается в ближайшие недели и в октябре. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По ее словам, температура в 18-20 С на сегодняшний день является нормой.

Метеоролог отметила, что дальнейшие ночи станут более прохладными, также изменится и дневная температура.

По ее мнению, в следующем месяце также стоит ожидать теплой погоды, с дневной температурой 15-18 С и без существенных осадков.