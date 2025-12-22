Метеоролог предупредила о резких перепадах температуры и давления в Москве

Москву после теплой погоды ждет резкий, но короткий визит зимы. По прогнозам метеорологов, уже в начале недели столицу накроет волна арктического холода, и температура опустится до 15 градусов ниже нуля. Как поясняет главный специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова, похолодание принесет с собой воздух с севера, который проникнет в регион по периферии антициклона. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По ее словам, пик морозов придется на вторник и среду, когда ночью столбики термометров покажут минус 12–15 градусов, а днем — около минус 6–9. Однако уже в четверг ситуация начнет меняться, и температура приблизится к нулевой отметке, а к пятнице и вовсе составит 0 градусов.

Синоптик добавила, что вместе с температурой будет «скакать» и атмосферное давление: с 744 миллиметров ртутного столба в понедельник оно поднимется до 758 во вторник, а к концу недели резко упадет до 737. Подобные межсуточные колебания создают серьезную нагрузку на организм и могут вызывать недомогания у метеозависимых людей.

По ее мнению, итогом аномального тепла станет кратковременный, но ощутимый удар мороза, который сменится новой оттепелью. Главной особенностью этих дней будут не столько сами холода, сколько их резкий приход и столь же стремительное отступление, что превратит неделю в настоящее испытание для тех, кто чутко реагирует на капризы погоды.

Ранее также синоптик Шувалов заявил, что самые низкие значения декабря в Москве ожидаются 23 декабря.