Москву на сутки сковал настоящий холод: какая погода будет в ближайшие дни

Вторник, 23 декабря, станет самым холодным днем текущей недели в Москве и Московской области. Об этом сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, передает Лента.ру.

По его данным, понижение температуры начнется к концу понедельника. Осадки в виде мокрого снега сменятся обычным снегом, а на дорогах сформируется гололедица. Среднесуточная температура воздуха во вторник составит минус 10–12 градусов. Ночные и дневные показатели будут находиться примерно на одном уровне.

Самая холодная ночь ожидается в среду, 24 декабря. В утренние часы в восточных районах Подмосковья температура может опуститься до минус 17–18 градусов. К вечеру среды начнется потепление — и воздух прогреется до минус 5 градусов. В четверг температура составит от 0 до минус 2 градусов. В пятницу, по прогнозу синоптиков, температура в столичном регионе перейдет к положительным значениям и будет колебаться в диапазоне от 0 до плюс 2 градусов.

