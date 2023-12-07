Метеоролог Шувалов пояснил приход в Россию рекордного холода за последние десять лет

В столице температура воздуха опустилась до -13 °С, ночью ожидается до -18 °С. Метеоролог Александр Шувалов заявил о наступлении аномального холода в России. Об этом сообщает Pravda.Ru .

По его словам, подобные заморозки могут нести негативные последствия для разных секторов экономики, а также повлиять на жизнь людей во многих субъектах РФ.

Синоптик добавил, что причина – в движении арктического антициклона по достаточно необычной траектории.

По его мнению, сила и интенсивность похолодания ожидаются весьма большие, подобного не наблюдалось лет десять. В средней полосе европейской части страны аномальное похолодание продлится примерно шесть дней.