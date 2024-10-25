Метеоролог Шувалов спрогнозировал погоду до конца месяца

По словам синоптика Александра Шувалова, ровное и спокойное течение погоды в текущем месяце нарушится уже на будущей неделе. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он уточнил, что в самом конце октября ожидается резкая смена атмосферных процессов, и скандинавский циклон с северо-запада двинется на юго-восток, на Русскую равнину. Так, в северной столице ожидается снегопад уже 30 октября, в Москве снег пойдет 31-го, а уже 1 ноября он может пойти и на юге страны.

По мнению метеоролога, при этом выпавший снег не задержится надолго. Настоящий снежный покров установится не раньше, чем в конце ноября – начале декабря.

Ранее синоптика Александр Ильин пообещал потепление жителям Москвы и Подмосковья на выходных.