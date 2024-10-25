Потепление пообещали жителям Москвы и Подмосковья на выходных

Небольшое потепление ожидается в Москве и Подмосковье на выходных, 26 и 27 октября. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

В первый выходной на этой неделе эксперт обещает облачную погоду, без осадков. Температура в столице ночью составит 0…+2 градуса, а днем +6…+8 градусов.

«В регионе также облачно, но с прояснениями и без осадков. Ночная температура от -3 до +2, дневная +4…+9. Ветер переменных направлений, 2-7 метров в секунду», — пояснил эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В воскресенье синоптик обещает облачную погоду с прояснениями, а местами небольшой дождь.

«В Москве ночью +5…+7 градусов, днем +8…+10. В Подмосковье в ночное время +2…+7 градусов, в дневное +7…+12. Ветер юго-западный, от 4 до 9 метров в секунду», — добавил Ильин.

Первый день новой недели обещает быть дождливым. Температура воздуха ночью составит 0…+5 градусов, днем +6…+11. Ветер южный, от 4 до 9 метров в секунду.

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