Метеоролог Шувалов спрогнозировал уход заморозков из столичного региона со среды

По словам синоптика Александра Шувалова, заморозки, пришедшие в столичный регион в прошедшие выходные, уйдут со среды. Об этом сообщают «Известия».

Он добавил, что на текущей неделе также ожидаются осадки.

По мнению метеоролога, со среды также прогнозируется значительное падение давления в Московском регионе. Кроме того, ожидается усиление ветра южных направлений, порывы которого могут достигать 12–15 м/с.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что лето в Москве «задерживается» до конца сентября.