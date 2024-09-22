Вильфанд: лето в Москве «задерживается» до конца сентября

Летняя погода в Москве и Московской области «задерживается» до конца сентября. На это в беседе с РИА Новости указал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Как отметил собеседник агентства, такой ход погодных событий происходит уже второй год подряд, однако это всего лишь совпадение. Зачастую, как подчеркнул Вильфанд, осень приходит в соответствии с погодным календарем.

«В прошлом году до 25 сентября температура превышала 20-градусную отметку. Только в середине месяца, 15-17 числа, температура была чуть ниже 20 градусов. Сейчас аналогичная ситуация», — сказал синоптик.

По его словам, в последнее время все чаще звучат мнения, что сентябрь превращается, по сути, в четвертый месяц лета. Однако делать такие смелые выводы ошибочно, считает специалист. В качестве примера Вильфанд привел 2022 год, когда осенняя погода с проливным дождем и резким понижением температуры «будто как по заказу» началась аккурат 1 сентября. Нечто подобное фиксировалось метеорологами и в предыдущие годы, добавил он.

«Так уж получилось — подряд два года лето в явном исполнении, но за последние 25 лет были самые разнообразные, в том числе очень холодные, сентябри», — подытожил синоптик.

Ранее метеоролог Вильфанд заявил, что в ночь на понедельник, 23 сентября, жителей столичного региона ожидают первые серьезные заморозки.