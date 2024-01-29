Метеоролог Старков пояснил, как долго ждет жителей столичного региона оттепель

Погода в этом сезоне не устает удивлять жителей столичного региона своей крайней переменчивостью.По словам синоптика Леонида Старкова, температура в Московском регионе на этой неделе станет превышать среднюю климатическую норму на 6-8 °С. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.